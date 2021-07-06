РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В Подольске выявили 4 нарушителей в ходе рейда «Нетрезвый водитель» за прошедшую неделю, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу сообщает, что в период с 28 июня по 4 июля в целях стабилизации уровня аварийности и пресечения фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения на территории обслуживания был проведен комплекс профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель».

В ходе проведенных мероприятий автоинспекторами выявлено и привлечено 4 нарушителя. Так, один водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения, двое были привлечены к наказанию за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения, а один – за отказ от прохождения медосвидетельствования, будучи уже ранее лишенным права управления или не имеющим такого права.