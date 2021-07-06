РИАМО - 6 июл. В Московской области внедрили новый сервис по автоматической обработке заявлений на прикрепление к поликлинике, сделать теперь это можно за 30 минут, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

Для прикрепления достаточно оставить заявку на региональном портале госуслуг.

«Прикрепление к поликлинике необходимо, если человек хочет получать в полном объеме медицинскую помощь – записываться к специалистам, вызывать врача на дом. Мы сделали сервис прикрепления еще проще. Достаточно оставить заявку, робот обработает ее в автоматическом режиме», — сказала зампред правительства региона - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что прикрепление произойдет в течение 30 минут и в тот же день можно будет записаться к врачу. Раньше для этого требовалось около суток.

Записаться к врачу в Московской области можно по телефону «122», через портал госуслуг, а также инфомат в поликлинике.

В Подмосковье продолжается развитие информационных технологий в сфере здравоохранения. Ранее в регионе запустили голосового робота для записи на вакцинацию от Covid-19.

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