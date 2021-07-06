РИАМО - 6 июл. Из-за капитального ремонта пути на участке Дмитров – Каналстрой на Савеловском направлении Московской железной дороги в будни с 7 по 16 июля изменится расписание поездов, сообщает пресс-служба МЖД.

В этот период с 8 до 16 часов некоторые поезда не будут курсировать на участках Лобня – Икша – Дубна, Икша – Савелово и Дмитров – Вербилки.

С 01:00 до 05:00 12-16 июля будут проводиться работы по подготовке и укладке стрелочного перевода на станции Лобня. Из-за этого будет отменен ряд электричек на участках Москва – Лобня – Икша и Лобня – Дмитров, у некоторых электричек поменяют время отправления и прибытия, число остановок.

Пассажиры могут посмотреть изменения в расписании на вокзалах, станциях, сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».