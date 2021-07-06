РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Подольска провели первый этап третьей вакцинации сотрудников от Covid-19, сообщили в пресс-службе предприятия.

Прививки делали медработники выездной бригады Подольской городской поликлиники №1. Еще 58 сотрудников привили векторной вакциной «Спутник V» разработанной ФГБУ «НИЭЦМ им. Н.Ф. Гамалеи». Вторую прививку сделают через 21 день.

Очередная вакцинация никаких нежелательных побочных эффектов, когда потребовалось бы медицинское вмешательство, не выявила. В настоящее время непосредственно на предприятии привито более 20% сотрудников института. Кроме того, часть работников ЦНИИТОЧМАШ сделала прививку самостоятельно.

Ранее госкорпорация «Ростех», в которую входит институт, в связи с ростом заболеваемости и напряженной эпидемиологической обстановкой, обратилась к сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса в Московском регионе с призывом в кратчайшие сроки пройти вакцинацию. Чтобы обеспечить коллективный иммунитет, доля вакцинированных работников в коллективах должна вырасти до 60%.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- До 5 млн рублей выплатят фирмам, которые первые вакцинируют сотрудников в Москве. Также предусмотрена компенсация коммунальных расходов.

- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.

- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.

- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.

- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.

- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.

- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.