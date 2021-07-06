РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 июл. В городском округе Мытищи идет благоустройство дворовой территории домов 14 и 16 по улице Мира, там появится новая детская игровая площадка, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Более 8 тыс. человек поддержали необходимость благоустройства этого двора на сайте «Мы Мытищи». На дворовой территории уже произведен демонтаж старого игрового оборудования и идут подготовительные работы перед укладкой резинового покрытия.

«Все делается для того, чтобы наши люди жили в комфортных условиях, можно было погулять с детьми, покататься на велосипеде. Ко мне обратились жители домов 14 и 16 по улице Мира о необходимости заменить устаревшую детскую площадку, которая более 30 лет существовала. Эта инициатива была поддержана, размещена на сайте, победила и сейчас воплощается в жизнь», - сказал лидер движения общественной поддержки социально значимых инициатив «Мы Мытищи», депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

Он добавил, что при реконструкции детской площадки учтены все пожелания жителей.

Движение «Мы Мытищи» образовано 22 марта. В рамках движения в первую очередь реализуются социально значимые инициативы, которые получают наибольшую поддержку горожан на сайте my-mytyshi.ru.