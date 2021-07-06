РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Выпускник гимназии имени Подольских курсантов Артем Синельников набрал максимальное количество баллов на ЕГЭ по английскому языку, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Он является призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, медалистом, а еще высокобалльником по 3 предметам: русскому языку, математике и физике.

Выпускник планирует поступить на отделение интеллектуальных кибернетических систем Московского инженерно-физического института, а знание английского языка открывает огромные возможности и применимо к любой профессии.