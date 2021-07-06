РИАМО - 6 июл. Современный детский сад с выразительными фасадами появится в Реутове, проектное решение согласовала Рабочая группа Архитектурной комиссии Московской области, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству региона.

«Здание ДОУ вместимостью 250 человек рассчитано на 12 дошкольных групп, в том числе 4 ясельных, которые будут располагаться на первом этаже со своими отдельными выходами на прогулочные площадки. Общая площадь объекта составит порядка 3700 кв. м., площадь застройки — 1390 кв. м», — сказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание имеет заглубленный центральный вход под козырьком и индивидуальное решение для каждого фасада. В качестве основного тона поверхности стен используются оттенки керамогранита под дерево и камень.

«Авторы доработали проект с учетом замечаний Рабочей группы Архкомиссии, и в итоге получилось гармоничное по композиции и цвету решение детского сада. Для эстетичного восприятия здания с верхних этажей окружающих жилых домов был разработан также пятый фасад – покрытие неэксплуатируемой кровли трех оттенков», – отметила первый зампред комитета по архитектуре и градостроительству региона - главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

На первом этаже здания расположатся ясельные группы, оборудованные колясочными, помещениями для хранения игрушек, игровые; группы постарше со своими буфетными и спальнями займут 2 и 3 этажи. Также в здании спроектированы спортивный и музыкальный залы.