РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 48-летнего местного жителя о краже 150 тыс. рублей с банковской карты. Мужчина пояснил, что около одного из домов на улице Магистральной неизвестный попросил отправить с его мобильного телефона СМС-сообщение родственникам. Злоумышленник воспользовался приложением банка и перевел денежные средства на свой счет.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 25-летний уроженец Самарской области. По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.