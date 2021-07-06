РИАМО - 6 июл. Автомобиль такси должен быть желтого цвета (зарегистрированный в Москве) или белого с желтой и серой полосами (зарегистрированный в Подмосковье), у него должны быть изображены «шашечки» на кузове, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На крыше авто должен быть установлен фонарь оранжевого цвета, а еще в салоне на передней панели справа от водителя должна быть карточка водителя с подробной информацией о перевозчике, тарифах и номерах контролирующих органов.

Одним из обязательных требований для водителей такси является наличие российского водительского удостоверения и стажа вождения от 3 лет. Также допускается использовать права тех стран, где русский язык используется в качестве официального.

65% водителей такси в Москве, у которых нет российских прав, - это водители с правами Таджикистана, Узбекистана и Армении. Такие водители являются нарушителями и не могут работать в такси.

Горожан просят сообщать об нарушениях в работе такси в МАДИ по номеру: +7 (495) 540-76-56 или на почту madi@mos.ru.

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