РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. На сайте журнала National Geographic Traveler стартовало открытое голосование, посвященное туристическим возможностям страны, Московская область представлена в 4 номинациях, жители Люберец могут отдать свой голос за одного из номинантов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Номинанты конкурса «Сокровища России» выдвигаются официальными представителями субъектов РФ, которые постарались подобрать все лучшее в своих регионах.

От Московской области представлены участники в 4 номинациях: «Народный художественный промысел» (АО «Федоскинская фабрика миниатюрной живописи»), «Природный объект» (разрез Гжельского яруса), «Культурно-исторический объект» (Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь), «Общественное пространство» (Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот»).

Отдать свой голос можно на сайте russia.nat-geo.ru. Голосование завершится 10 октября. Итоги подведут в ноябре и опубликуют на сайте Nat-geo.ru и в журнале National Geographic Traveler.

Проект поможет определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты, открыть новые точки на туристической карте России.