РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июл. Все поликлиники Подмосковья приведут к единому высокому стандарту по губернаторской программе «Наша поликлиника», в Балашихе первыми учреждениями, которых коснется данный подход, станут поликлиника №3 и травмпункт на проспекте Ленина, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

5 июля во время традиционного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов одной из тем стала программа «Наша Поликлиника».

«Балашиха в числе первых городов, где будут внедрять единый стандарт поликлиник. Основная задача программы - сделать поход в медучреждение комфортнее, повысить эффективность организации его работы», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в стандарт входят наличие ограждения, озеленения, освещения, видеонаблюдения и скамеек на территории, понятная навигация, парковка, в том числе для велосипедов, урны для раздельного сбора мусора, информационная стела и детская площадка. Также типовые требования разработаны и для внутреннего наполнения и дизайна, размещения специалистов.

«В Балашихе первыми учреждениями, которых коснется данный подход, будут поликлиника №3 и травмпункт на проспекте Ленина», - подчеркнул Юров.

В рамках программы работы в 2021 году начнутся в 5 больших поликлиниках в Балашихе, Королеве и Щелкове. При этом до сентября будет разработана трехлетняя программа ремонта самых востребованных поликлиник.