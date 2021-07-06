РИАМО - 6 июл. За прошедшие сутки в столице после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 6019 пациентов, общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207, сообщает московский оперштаб.

В Москве за сутки выявлено 5498 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировано 1598 человек. На ИВЛ в больницах находятся 659 человек.

С начала пандемии в городе выявили 1 399 830 случаев Covid-19.

Ранее поставщики и продуктовые ретейлеры предупредили столичные власти, что не успевают привить от коронавируса 60% всех своих сотрудников до 15 июля из-за очередей и возможных перебоев с вакциной.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.

- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.

- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.

- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.

- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.

- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.