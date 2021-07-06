РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Рабочие до 11 июля завершат установку детской губернаторской площадки на Симферопольской улице микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В настоящее время компания ООО «Градиал» проводит работы по монтажу элементов детской игровой площадки на улице Симферопольской, д. 49, корп. 4 и 5. Данная площадка устанавливается по программе губернатора «Наше Подмосковье».

Площадь игрового комплекса составляет 450 кв. м. Работы по строительству планируется завершить до 11 июля.