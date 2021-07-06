Кредиторы не смогут забрать все: как будет работать закон и куда обращаться должникам

1

Двадцать девятого июня президент России Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода должника. Соответствующие изменения внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон «Об исполнительном производстве».

Согласно документу, должник сможет обратиться в Федеральную службу судебных приставов для сохранения ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. На 2021 год величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 12 702 рубля.

Как рассказал РИАМО юрист Евгений Фурин, если должник, например, является пенсионером, то учитывается прожиточный минимум для него. С 1 января 2021 года прожиточный минимум для пенсионеров составляет 10 022 рубля. Соответственно, эту сумму приставы обязаны оставить ему на жизнь.

При этом, если в регионе, где живет должник, прожиточный минимум выше среднероссийского, то учитывается он. Так, в 2021 году в Москве прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 20 589 рублям, для пенсионеров – 13 496 рублям. В Подмосковье он составляет соответственно 14 987 рублей и 10 648 рублей.

Нужны деньги. Как взять потребительский кредит?>>