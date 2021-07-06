Кредиторы не смогут забрать все: как будет работать закон и куда обращаться должникам

Суть закона о защите минимального дохода
Двадцать девятого июня президент России Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода должника. Соответствующие изменения внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и закон «Об исполнительном производстве».
Согласно документу, должник сможет обратиться в Федеральную службу судебных приставов для сохранения ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. На 2021 год величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 12 702 рубля.
Как рассказал РИАМО юрист Евгений Фурин, если должник, например, является пенсионером, то учитывается прожиточный минимум для него. С 1 января 2021 года прожиточный минимум для пенсионеров составляет 10 022 рубля. Соответственно, эту сумму приставы обязаны оставить ему на жизнь.
При этом, если в регионе, где живет должник, прожиточный минимум выше среднероссийского, то учитывается он. Так, в 2021 году в Москве прожиточный минимум для трудоспособного населения равен 20 589 рублям, для пенсионеров – 13 496 рублям. В Подмосковье он составляет соответственно 14 987 рублей и 10 648 рублей.
Куда обращаться должникам
Для того, чтобы сохранить минимальный доход, должнику необходимо будет обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов и указать личные данные (Ф.И.О., гражданство и так далее), а также номер счета, куда поступают доходы. После этого приставы будут обязаны оставлять неприкосновенным прожиточный минимум, отметил Фурин.
В заявлении необходимо указать сведения о размере доходов и их источниках, реквизиты счета, а также наименование и адрес банка. Однако за сохранение прожиточного минимума на счете отвечает банк, а не пристав — именно банк должен будет рассчитывать и указывать, столько можно снять с дохода, чтобы не нарушить права должника.
Как отметил юрист, если у должника есть близкие родственники или другие лица, которые находятся на его содержании, то должник может претендовать на сохранение суммы свыше прожиточного минимума. Однако, по словам Фурина, здесь есть два нюанса. Во-первых, доказывать факт иждивения надо будет через суд. А во-вторых, решение о размере окончательной неприкосновенной суммы принимает суд, поэтому она не обязана быть кратной прожиточным минимумам.
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На кого не распространится норма закона
Есть ряд случаев-исключений, в которых приставы смогут в счет долга изымать суммы без учета гарантированного минимального дохода, уточнил юрист, основатель юридического агентства «Законное право» Александр Шкурко. Речь идет о следующих ситуациях:
– если взыскание идет в счет погашения долга по алиментам на несовершеннолетних детей;
– в счет возмещения вреда здоровью;
– в счет возмещения вреда в связи со смертью кормильца;
– если идет возмещение вреда, причиненного преступлением.
«Если же с должника происходит, помимо алиментов или возмещения вреда здоровью, еще и взыскание долга по кредитному договору, то в отношении последнего должник будет вправе воспользоваться правом на ограничение удержания», – рассказал Шкурко.
Как сообщил РИАМО управляющий директор консультационной группы ТИМ Виктор Миронов, закон не содержит ограничений по видам доходов гражданина, в отношении которых он применяется, – только по его размеру.
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Когда закон вступит в силу
Закон о защите минимального дохода должника вступит в силу только с 1 февраля 2022 года. До этого момента будут действовать старые правила списания с доходов.
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