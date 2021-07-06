РИАМО - 6 июл. Тело 13-летнего мальчика обнаружили 5 июля в карьере в с. Шарапово Одинцовского городского округа, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным, он вместе с другими детьми играл с мячом в водоеме. Мальчик плохо плавал, в какой-то момент игры он нырнул под воду и не вынырнул.

На месте работают следователи и криминалисты. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СК призывает родителей быть бдительными и внимательными, не оставлять детей у воды без присмотра независимо от возраста, особенно если ребенок плохо умеет плавать.