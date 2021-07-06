РИАМО - 6 июл. В Гостином дворе в Москве началась повторная вакцинация от коронавируса, привиться можно однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или двухкомпонентной вакциной «Спутник V», сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На прошлой неделе мы открыли для москвичей возможность усилить иммунитет от коронавируса, пройдя повторную вакцинацию. Чтобы сделать процесс вакцинации еще более комфортным и доступным, мы увеличиваем не только возможности для первичной, но и для повторной вакцинации», — сказала Ракова.

Она добавила, что в Гостином дворе ревакцинацию можно пройти без предварительной записи. Желающие привиться должны иметь с собой сертификат о первичной вакцинации.

На данный момент повторную вакцинацию рекомендуют проходить через полгода после инъекции первым компонентом.

Жители могут выбрать любую вакцину из доступных в 21 пункте повторной вакцинации. В столице за счет средств регионального бюджета дополнительно закупили вакцину «Спутник Лайт», которая также подходит для повторной вакцинации.

Повторная вакцинация поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми, еще более агрессивными штаммами. После улучшения эпидемиологической ситуации с Covid-19 повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.

- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.

- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.

- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.

- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.

- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.