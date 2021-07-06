РИАМО - 6 июл. В столичную больницу доставили человека со сломанными ребрами и ушибом легких, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Мужчину привезли из поселения Десеновское, деревни Яковлево. Врачи поставили диагноз: тупая травма грудной летки, перелом ребер справа, ушиб легких. Пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение.

Позже врачи констатировали переломы лопатки справа, правосторонний гемоторакс, перелом правых поперечных отростков 5, 6, 7, 8 позвонков, закрытую черепно-мозговую травму.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полиция проводит проверку.