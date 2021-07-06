РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Рабочие приступили к ремонту спортивного зала в школе №1 микрорайона Климовск Подольска, сообщила «РИАМО в Подольске» зампредседателя комитета по образованию администрации округа Галина Киселева.

В школах округа завершилась работа детских лагерей с дневным пребыванием, а также сдача экзаменов. В настоящее время в них приступили к необходимым работам по подготовке к новому учебному году, которые подразумевают укрепление материально-технической базы, ремонтные работы, закупку мебели, техоборудования.

«В настоящее время в школе №1 микрорайона Климовск проводятся масштабные работы по ремонту малого спортивного зала и туалетной комнаты. Также на первом этаже будут установлены потолки со светодиодными светильниками. Более того, работы проводятся и в дошкольном отделении гимназии №4 - это бывший детский сад №37. В нем приступили к масштабным работам по асфальтировке территорий», - сказала Киселева.

Она добавила, что в настоящее время ведется ремонт в дошкольном отделении школы №19 (здании бывшего детсада 41 «Петушок»). Здесь ремонтируют напольное покрытие в одной из групп. А также проводятся необходимые работы в Дубровицкой школе, где откроется центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», и в гимназии имени Подольских курсантов, где появится центр цифрового образования детей «IT-КУБ».