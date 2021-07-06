РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июл. Более 208 млн рублей направят на подготовку образовательных учреждений Подольска к новому учебному году, сообщила «РИАМО в Подольске» зампредседателя комитета по образованию администрации округа Галина Киселева.

В школах округа завершилась работа детских лагерей с дневным пребыванием, а также сдача экзаменов. В настоящее время в них приступили к необходимым работам по подготовке к новому учебному году, которые подразумевают укрепление материально-технической базы, ремонтные работы, закупку мебели, техоборудования.

«На подготовку образовательных учреждений к началу учебного года в текущем году выделили более 208 млн руб. Также для всех детских садов мы приобрели переносные рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Объемы ремонтных работ очень большие, в частности, в образовательных организациях отремонтируют кровли, фасады, заменят окна. Также проведут мероприятия по противопожарной безопасности, асфальтировке территорий, отремонтируют отопление. Мы продолжаем и ремонт туалетных комнат, меняем сантехнику», - сказала Киселева.

В настоящее время в округе проводится капремонт двух зданий: школы №5 и лицея №3 микрорайона Климовск. Для них также выделены денежные средства на приобретение мебели и учебного оборудования. Помимо этого, современное оборудование будет закуплено и для лицея 23.

«Большое внимание мы уделяем антитеррористической защищенности. В настоящее время мы устанавливаем системы видеонаблюдения, охранных сигнализаций. В текущем году мы проводим крупные мероприятия по установке систем контроля управления доступом тех зданий, которые относятся к 1 и 2 категориям опасности. Таких зданий, с пребыванием от 801 до более чем 1100 человек, у нас 30», - пояснила Киселева.