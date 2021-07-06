РИАМО - 6 июл. Более 120 тыс. человек посетили пляжи Подмосковья за прошедшие выходные, отдых у воды весьма востребован во время жары, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

На территории Подмосковья множество обустроенных зон, где можно не только позагорать, купаться, но и попробовать себя в водных видах спорта. Для того, чтобы отдых на них был более комфортным и приятным, на пляжи и зоны отдыха у воды, находящиеся на территории региона, начали завозить белый кварцевый песок.

«С наступлением жарких дней люди стремятся к водоемам. Поэтому мы стараемся обеспечить им максимальную комфортность: завозим белый кварцевый песок, увеличиваем количество пляжных элементов, дополнительно открываем точки услуг. Продолжили бесплатно раздавать бутылки прохладной воды. Только за прошедшие выходные пляжи Подмосковья посетило более 120 тыс. человек, мы раздали 7,5 тыс. бутылок воды», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

На пляжах Подмосковья активно развиты парусный спорт, серфинг, сапсерфинг, вейкборд, флайборд, дайвинг, вейксерф, виндсерфинг. На некоторых пляжах открыт прокат каяков, водных лыж, оборудованы зоны для пляжного волейбола.

Накануне открылись 2 новых центра водных развлечений: в Лыткарине – в зоне отдыха Волкуша – и в Павловском Посаде – на пляже «Байкал». Всего на территории Подмосковья такие услуги предоставляют 58 центров пляжных и водных развлечений.

Кроме того, было увеличено количество пляжных элементов - всего 5,9 тыс., а также точек торговли водой/мороженым — всего 386.

«Не стоит забывать про соблюдение правил безопасности и социальной дистанции, особенно у воды», - подчеркнул Хайкин.

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