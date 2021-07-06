РИАМО - 6 июл. Около 1 млн студентов в этом году завершат обучение и отпразднуют выпускной в онлайн-формате, сообщила заместитель министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина.

«Уже второй год подряд министерство науки и высшего образования совместно с АНО «Россия – страна возможностей» проводит всероссийский студенческий выпускной. Мы в министерстве верим, что в 2022 мы сможем перейти к офлайн-формату. В этом году мы постарались насытить нашу онлайн-программу выпускного», — сказала Дружинина на пресс-конференции, посвященной презентации онлайн-марафона «Студенческий выпускной 2021».​

Она отметила, что главной темой праздника станет год науки и технологий.