РИАМО - 6 июл. В России был проведен опрос выпускников вузов, в рамках которого выяснили, планируют ли выпускники продолжать обучение или работать. Так, около 30% выпускников планируют устроиться на работу по найму, сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«63% опрошенных имели оплачиваемую работу во время обучения. 16% влюбились в свою профессию во время обучения в вузе», — сказал Комиссаров.

Он добавил, что многие хотят продолжить получать образование, 38% опрошенных хотят поступать в магистратуру, 27% магистров тоже хотят продолжать обучение.

Комиссаров отметил, что около 30% выпускников планируют устроиться на работу по найму и 6% намерены открыть собственное дело.

71% выпускников принимал участие во внеучебной студенческой деятельности в ходе обучения.

«Мотивацией для этого становилось получение новых навыков, общение с людьми и заведение полезных связей и знакомств. 81% респондентов нашел друзей за время обучения в вузе. 25% нашли себе вторую половину. 17% выпускников участвовали в (программе - ред.) «Студенческой весне», — рассказал Комиссаров.

Он добавил, что 2/3 проектов АНО «Россия – страна возможностей» нацелены на молодых специалистов и студентов.​