РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. Лучшие наездники Москвы и Подмосковья поборются за Кубок городского округа Люберцы по джигитовке 23 и 24 июля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

23 и 24 июля на территории конноспортивного клуба «Каскад» по адресу: Раменское, деревня Первомайка, улица Клубная, дом №3 состоится чемпионат Московской области по джигитовке. А также в рамках чемпионата пройдет Кубок городского округа Люберцы по джигитовке и соревнования среди детей и любителей на призы КСК «Каскад».

В чемпионате традиционно участвуют сильные спортсмены. В этом году уже заявки на участие подали 40 наездников из Москвы и Московской области.

Городской округ Люберцы на чемпионате будут представлять Дарья Брей и Евгений Кисин. Маргарита Родионова и Елизавета Картина поучаствуют и покажут свое мастерство на Кубке городского округа Люберцы. В соревнованиях среди детей и любителей на призы КСК «Каскад» от Люберец будут 11-летняя Арина Большакова и ветеран-любитель Александр Сажин.