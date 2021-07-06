РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июл. На интернет-портале «Добродел» проходит второй этап голосования за ремонт дорог в Подмосковье в 2022 году, от Балашихи выбрано 75 дорог, жители округа могут отдать свой голос за одну из них до 31 августа, сообщил заместитель главы администрации округа по вопросам транспорта, дорог и связи Алексей Ковалев.

«Уважаемые балашихинцы! На портале «Добродел» проходит второй этап голосования по включению дорог в план ремонта на 2022 год. Какие дороги ремонтировать - решаете вы», - написал Ковалев в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что на голосование вынесены участки автомобильных дорог, которые были предложены жителями на 1 этапе и отобраны профильными ведомствами Московской области.

«От городского округа Балашиха выбрано 75 дорог. Голосование проходит с 1 июля по 31 августа. Сделаем дороги Подмосковья лучше!» - заключил Ковалев.