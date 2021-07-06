РИАМО - 6 июл. За последние сутки в столице скончались 114 человек с подтвержденным положительным тестом на коронавирусную инфекцию. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек с Covid-19, сообщает московский оперштаб.

В Москве за сутки выявили 5 498 случаев коронавируса. С начала пандемии в городе выявили 1 399 830 случаев Covid-19.

Ранее в столичном Гостином дворе открыли новый центр вакцинации от коронавируса, он является самым крупным в Москве и одним из крупнейших в Европе. В городе продолжают наращивать мощности пунктов вакцинации, число которых в городе превысило 300.

В столице также началось клиническое исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков. Для исследования уже отобрали 100 добровольцев.

В Москве также проводят ревакцинацию от коронавируса. Ее рекомендуется делать через полгода после первой прививки.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.

- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.

- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.

- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.

- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.

- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.