РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 6 июл. Новая управляющая компания с 1 августа приступит к управлению домом №10 на улице Шама в подмосковном Дзержинском, сообщил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Будкин.

«А вы видели здесь работу управляющей компании? И мы не видели...». Такие отзывы об обслуживающей организации мы получили на встрече с жителями дома №10 по улице Шама. И это не первый случай. К счастью, здесь вопрос о смене управляющей компании решен. С 1 августа к работе приступит другая организация, по праву выбранная большинством голосов», - написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что собравшихся беспокоили и другие вопросы. Например, состояние межпанельных швов и плесень. Будкин подчеркнул, что обязательно сделают со специалистами детальное обследование, выявят причины, постараются устранить собственными силами, а не через фонд капитального ремонта.

По его словам, поскольку дом расположен вблизи от городского карьера, вопрос парковки автомобилей каршеринга актуален. Администрация уже направила запрос во все 4 компании, предоставляющие такую услугу, чтобы ограничить зону парковки таких автомобилей.

Все прозвучавшие вопросы зафиксированы в протоколе. Администрация подготовит ответы и проинформирует дополнительно жителей.