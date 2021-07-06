РИАМО - 6 июл. В Раменском городском округе задержана местная жительница, подозреваемая в причинении смертельных травм своему супругу, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью.

Следователи возбудили уголовное дело. По данным следствия, подозреваемая в ходе ссоры со своим супругом нанесла ему удар кухонным ножом в паховую область, от которого мужчина скончался на месте происшествия.

По уголовному делу следователями и криминалистами проведены осмотр места, допросы, назначена судебно-медицинская и молекулярно-генетическая судебные экспертизы.

В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.