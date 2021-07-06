РИАМО - 6 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил свидетельства на право получения социальной ипотеки 12 педагогам общеобразовательных организаций из Ленинского округа, Долгопрудного, Шатуры, Домодедова, Чехова, Истры, Подольска, Коломны, Люберец и Лобни. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Льготная ипотека действует уже несколько лет, она себя зарекомендовала, поэтому мы ее продолжаем. Я с большим удовольствием вручу вам сертификаты. Очень надеюсь, что вы подойдете обстоятельно к выбору квартиры, приобретете то, о чем вы мечтали», — сказал Воробьев.

Во время вручения свидетельств Воробьев поблагодарил педагогов за ответственное отношение к подготовке школьников к экзаменам и высокий профессионализм.

«Я хочу сказать слова благодарности за работу всем нашим педагогам, которые очень добросовестно, старательно весь этот непростой учебный год давали детям знания. Хочется, чтобы каждый следующий год ребята более успешно сдавали экзамены, поступали в самые лучшие вузы, чтобы сбывались их самые смелые мечты», — подчеркнул губернатор.

Поддержка учителей и других специалистов

Программу «Социальная ипотека» реализуют по инициативе губернатора с 2016 года. Она финансируется за счет бюджета. В программе могут принять участие учителя, врачи, уникальные специалисты, ученые, тренеры. По соципотеке половина стоимости жилья выдается в виде единовременной субсидии, другая половина возвращается в виде ежемесячных платежей в счет погашения суммы основного долга. Участник программы платит только проценты по кредиту в течение 10 лет.

«Хочу поблагодарить вас лично и правительство Московской области за возможность участвовать в такой замечательной программе. Это означает, что вы думаете об учителях, поддерживаете нас. Мы очень благодарны за такую заботу и возможность улучшить жилищные условия, особенно тем, кто приехал. Я из Смоленска, но в Московской области уже 10 лет, проживаю в Люберцах. Я думаю, что эта программа также будет стимулировать оставаться преданными нашей профессии», — рассказала учитель русского языка и литературы Люберецкой средней общеобразовательной школы №11 имени Героя Советского Союза Е.И. Ларюшина Татьяна Игнатьева.

У участников программы педагогический стаж работы в РФ должен составлять как минимум 5 лет, в том числе в Подмосковье – 3 года. Действующий трудовой договор с подмосковными образовательными организациями должен быть заключен не менее чем на 10 лет. Кроме того, у участника программы не должно быть в собственности жилья в регионе, также у него должна быть первая или высшая квалификационная категория или ученая степень.

«Социальная ипотека - хорошее подспорье. Очень хорошо, что Подмосковье привлекает к себе учителей и обеспечивает их жильем. Спасибо губернатору за очень внимательное отношение к сфере образования», — отметила учитель английского языка Лобненской средней общеобразовательной школы №7 Анна Лялина.

Всего сертификаты на соципотеку получили более 2 тыс. педагогов, тренеров, врачей и ученых. В этом году планируют вручить 361 свидетельство на соципотеку. Из них 160 вручат врачам, 110 – педагогам, 85 – молодым ученым и уникальным специалистам, 6 – тренерам.

Посмотреть информацию о социальной ипотеке можно на сайте.