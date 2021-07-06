РИАМО - 6 июл. За последние сутки в столице выявили 5498 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии этот показатель составил 1 399 830, сообщает московский оперштаб.

Горожане с признаками ОРВИ теперь приравниваются к заразившимся коронавирусом. Им также нужно соблюдать домашний режим до результатов ПЦР-тестов. Еще таким гражданам дополнительно делают экспресс-тест на Covid.

В столице привились первым компонентом вакцины от инфекции более 3 млн человек. Врачи считают вакцинацию лучшим способом победить пандемию.

За последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Скончались 737 человек с Covid-19, вылечились от инфекции 18 411 человек.

С начала пандемии в стране зафиксировали 5 658 672 случая коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 5 101 852 человека, скончались 139 316 пациентов.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.

- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.

- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.

- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.

- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.

- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.