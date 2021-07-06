РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 июл. Госавтоинспекторы Щелкова проводят проверку транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, регламентирующих перевозку опасных грузов, в период с 6 по 11 июля проводится профилактическое мероприятие «Опасный груз».

Сотрудниками ГИБДД проводится проверка транспортных средств, задействованных в сфере перевозок опасных грузов. Особое внимание уделяется соответствию конструкции, технического состояния и дополнительного оборудования ДОПОГ.