РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 июл. За прошедшие 3 месяца в Королеве произошло 3 ДТП с участием несовершеннолетних, в них пострадали трое детей, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

«Дети получили различные ранения, по каждому из фактов проводится административное расследование», - сказал Адамов.

Первое ДТП произошло днем 16 апреля. Водитель совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста в районе нерегулируемого пешеходного перехода.

29 мая несовершеннолетний пассажир пострадал в ДТП, сидя на заднем сидении автомобиля, он был пристегнут. А 25 июня вечером ребенок выехал на велосипеде со второстепенной на главную дорогу и столкнулся с автомобилем.