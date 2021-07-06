РИАМО - 6 июл. Трамваи №№ 4л, 4п, 13, 36 задерживаются на Халтуринской улице из-за ДТП, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Это связано с нахождением двух автомобилей на трамвайных путях.

Маршруты временно изменены.