РИАМО - 6 июл. Трамваи №№ 4л, 4п, 13, 36 задерживаются на Халтуринской улице из-за ДТП, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Это связано с нахождением двух автомобилей на трамвайных путях.
Маршруты временно изменены.
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