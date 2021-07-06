РИАМО - 6 июл. В столичную полицию обратился пенсионер, который заявил о краже с его счета более 1,3 млн рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

На телефон пенсионера позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом сохранения денег он убедил пострадавшего обналичить средства с банковского счета, оформить банковскую карту и внести указанную сумму на данную карту.

Пенсионер внес на свой банковский счет деньги и сообщил неизвестному реквизиты карты. После этого деньги с карты пропали.

Возбуждено уголовное дело.