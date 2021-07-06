РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июл. В подмосковных Люберцах проводят набор учащихся 8-10 классов для участия в сборах на территории парка «Патриот» в Одинцовском округе, сообщается в группе управления образованием администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Проводится набор юношей и девушек – обучающихся 8, 9, 10 классов – для участия на безвозмездной основе в пятидневных учебных сборах. Они пройдут на базе АНО «Авангард», расположенного по адресу: Одинцовский округ, территория парка «Патриот», стр. 9.

Сборы длятся 5 дней. Организовано пятиразовое питание, учебные занятия, культурно-досуговые мероприятия.

Прием заявок на смену с 25 по 30 июля проводится по электронной почте: ovrdo@mail.ru в срок до 8 июля. В заявке нужно указать ФИО родителя и контактный телефон.

Для направления ребенка на сборы необходимы: медицинская справка из поликлиники по форме 079/у, справка об отсутствии контактов с инфекционными больными по утвержденной форме, оригинал справки на энтеробиоз и яйца глистов, а также пакет документов, который получают в школе, где обучается ребенок.