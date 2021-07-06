РИАМО - 6 июл. Курс доллара немного снизился во вторник после начала торгов на Московской бирже, также снизился и курс евро, сообщает Федеральное агентство новостей.

Так, утром во вторник курс доллара расчетами «завтра» снизился на 7 копеек, опустившись до уровня 73,39 рубля, а евро упал в цене на 2 копейки до 87,14 рубля за единицу.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,41% и составила 77,48 доллара за баррель.