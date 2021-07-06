РИАМО - 6 июл. Ресторан Raw and go kitchen на Патриарших прудах могут закрыть на 90 суток, так как у посетителей не проверяли наличие QR-кодов, сообщил главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

«ОАТИ совместно с полицией в ходе проведения ежедневных рейдов по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, было установлено, что заведением Raw and go kitchen, расположенным по адресу: Большой Патриарший переулок, 12, стр. 1, осуществлялось обслуживание посетителей без предварительной проверки QR-кода», — сказал Поплавский.

Он добавил, что в ресторане обслуживали людей без QR-кодов.

За эти нарушения предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей. Если будет установлен факт причинения вреда здоровью, размер штрафа может быть увеличен до 1 млн рублей, а ресторан могут закрыть на срок до 90 суток.

С 28 июня в столичные заведения общепита можно попасть только по QR-коду. Такие коды есть только у полностью вакцинированных от коронавируса горожан, у тех, кто переболел коронавирусом менее 6 месяцев назад. Также в кафе и рестораны можно сходить с отрицательным ПЦР-тестом.

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Текстовая трансляция

6 ИЮЛЯ

- Еще 6019 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число человек, вылечившихся от Covid-19, достигло 1 194 207 пациентов.

- Повторная вакцинация от Covid‑19 началась в столичном Гостином дворе. Привиться можно без предварительной записи.

- 114 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. С начала пандемии в городе скончались 23 115 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 23 378 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 536 больных. В Москве - 5 498.

- Ресторан на Патриарших прудах могут временно закрыть за работу без проверки QR‑кодов. В ресторанах столицы должны проверять у посетителей наличие QR‑кодов, подтверждающих защиту от Covid‑19.

- Поставщики и ретейлеры в Москве не успевают привить 60% сотрудников в нужный срок. На данный момент в некоторых компаниях доля вакцинированных сотрудников составляет 20%.

- В Москве начали рассылать по СМС QR‑коды для привитых от Covid‑19. Подчеркивается, что при вакцинации важно внимательно проверять свои данные: имя, год рождения, номер паспорта.

- Продажи в кафе Москвы снизились в 2 раза после перехода на режим Covid‑free. В то же время количество онлайн‑заказов из столичных ресторанов увеличилось на 141%.