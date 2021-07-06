РИАМО - 6 июл. В отделение полиции по району Арбат поступило заявление от девушки, которая заявляет, что неизвестный обменял ее 430 тыс. рублей на 4 тыс. фальшивых долларов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Девушка рассказывает, что встретилась с ранее неизвестным ей гражданином, обменяла ему деньги в ходе беседы. После этого она обратилась в отделение банка, где выяснилось, что купюры фальшивые.

По данному факту назначена проверка.