РИАМО - 6 июл. Российская авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июля начисляет до 2 тыс. бонусных миль за перевозку животных, мили начисляются на всех направлениях, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мили начисляются за любых животных на всех направлениях авиакомпании. Однако мили не начисляют при перелете с собаками-проводниками, собаками-помощниками и собаками эмоциональной поддержки.

Число начисленных миль будет зависеть от нескольких параметров: способа перевозки, габаритов и веса переноски, а также от направления маршрута.

В салоне самолета могут лететь только двое взрослых животных, если их вес вместе с контейнером не превышает показатель 8 кг.