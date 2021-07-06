РИАМО - 6 июл. Еще 10 новостроек в Москве ввели в эксплуатацию по программе реновации с начала июля, площадь жилья, введенного в строй по реновации, превысила 1,5 млн кв. м, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«В рамках реализации программы реновации на сегодняшний день построено и введено в эксплуатацию 128 домов мощностью 1,7 млн кв. метров, при этом с начала месяца сдано уже 10 новостроек», – сказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что под заселение передано 107 домов, начато переселение 43,5 тыс. жителей из 290 домов, из них 33,8 тыс. москвичей уже получили ключи от новых квартир.

«Еще 166 домов мощностью 2,6 млн кв. метров сейчас находятся в строительстве, 135 новостроек на 2,7 млн «квадратов» проектируются. Также в рамках программы демонтировано 56 старых домов», – добавил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир, в которых проживает порядка 1 млн человек.