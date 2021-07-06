РИАМО - 6 июл. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России, вынесенное в отношении ООО «Арина» и ООО «Ашстрой» за нарушение антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения. Об этом сообщает пресс-служба УФАС.

Основанием для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства послужило обращение Федеральной службы по финансовому мониторингу, содержащее сведения о признаках нарушения антимонопольного законодательства.

УФАС вынесло решение о нарушении ООО «Арина» и ООО «Ашстрой» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

ООО «Арина» обратилось в суд, чтобы оспорить это решение. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Арина» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.