РИАМО - 6 июл. В жаркую погоду лучше всего не оставлять гаджеты под прямыми солнечными лучами, а если они все же нагрелись, то не нужно пытаться их быстро охлаждать, сообщил IT-журналист, обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский.

Он уточнил, что если на смартфон будут падать прямые солнечные лучи, он вполне может нагреться до 60-70 градусов.

«Пользоваться можно и перегретым устройством, если оно, конечно, не обжигает руки, но лучше дать ему остыть до комнатной температуры, в данном случае это 25-28 градусов. <…> Резко охлаждать его не нужно – не стоит класть его к мешку со льдом, прислонять к стакану с коктейлем. Резкие перепады температуры вредны для любых объектов», – рассказал Маляревский в эфире радио Sputnik.

Также он подчеркнул, что от перегрева электронные устройства теряют ресурс и быстро изнашиваются. Если гаджеты часто перегреваются, то их срок службы снижается. А еще от перегрева могут потечь, вздуться батареи и иногда даже воспламениться.