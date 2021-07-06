РИАМО - 6 июл. Участок Юго-Восточной хорды от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов на 50%, там идет строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, строители заканчивают устройство опор для эстакады основного хода протяженностью 382 м, которая пройдет над Батюнинской улицей. Их готовность превысила 70%. Окончание монолитных работ запланировано на август.

В районе примыкания Батюнинского проезда эстакада обеспечит съезд на местную улично-дорожную сеть. В проекте искусственного сооружения инженеры городской группы-компаний «Моспроект-3» учитывали густую сеть коммуникаций.

«Путепровод основного хода ЮВХ проходит вдоль моторвагонного депо «Перерва». Участок осложнен обилием подземных коммуникаций, поэтому перед нами стояла задачу определить оптимальный коридор для искусственного сооружения. Строительство ведется в наиболее безопасных условиях», – заключила генеральный директор группы-компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Инженеры сохранили пропускную способность местной улично-дорожной сети в зоне строительства эстакады: «Пролетные строения монтируются кранами с использованием временных опор».