РИАМО - 6 июл. С 28 июня по 2 июля комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 49 закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Из них 31 закупка на поставку товаров в рамках национального проекта «Образование», 5 — на поставку медицинского оборудования и по одной закупке по благоустройству общественных территорий, на строительство котельной мощностью 25Мвт, на реконструкцию здания музея, на строительство школы на 825 мест, на проектно-изыскательские работы + строительство школы на 1350 мест, на оказание услуг по обеспечению формирования и бесперебойной передачи телематических (навигационных) данных.

Так, в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на благоустройство прилегающих территорий на Рублево-Успенском шоссе в Московской области (2-я очередь).

Благоустройство осуществляется в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Одинцовского городского округа.

Завершить благоустройство территорий планируется в 2021 году.