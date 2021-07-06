РИАМО - 6 июл. С 28 июня по 2 июля в Московской области на торги выставлено 59 объектов: было объявлено о проведении 52 электронных аукционов и 7 «молоточных» аукционов. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Так, можно взять в аренду земельный участок под растениеводство площадью более 126 га в Луховицах, арендовать помещение площадью 527,2 кв. м для размещения мастерской по ремонту автомобилей в Молодежном, приобрести земельный участок площадью 1 тыс. кв. м под личное подсобное хозяйство в Шаховской.

На этой же неделе состоялось 74 аукциона по аренде и продаже имущества, аренде и продаже земельных участков, а также развитию застроенной территории.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.