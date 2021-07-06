РИАМО - 6 июл. С 28 июня по 2 июля в Подмосковье в торгах по продаже имущества приняли участие 30 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

За тот же период в торгах по продаже земельных участков приняли участие 8 человек.

Так, на торгах по продаже нежилого здания в Павловском Посаде площадью 128,2 кв. м на лот претендовало 24 участника.

Новые предложения выставляются на торги регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области.