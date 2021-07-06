РИАМО - 6 июл. Стоимость аренды земельного участка в Зарайске площадью 1304 кв. м превысила стартовую в 19 раз, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок предназначен под личное подсобное хозяйство. На лот претендовали 8 участников.

Всего за неделю с 28 июня по 2 июля в Подмосковье в торгах по аренде земельных участков приняли участие 138 человек. В электронных аукционах по аренде имущества приняли участие 9 человек.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.