РИАМО - 6 июл. В России участилась рассылка платежек за коммунальные услуги с мнимыми долгами, некоторые счета выставлялись за прошлые годы, некоторые не существовали вовсе, пишет во вторник газета «Известия».

Такие бумаги получали жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, других регионов. Предполагается, что в прошлом году собираемость платы за ЖКУ упала, и управляющие компании, и расчетные центры пытаются поднять все долги. Часто это и приводит к ошибкам.

Гендиректор АНО «Центр поддержки москвичей» Светлана Разворотнева подчеркнула, что в столице такая проблема возникла именно в этом году. Иногда УК присылают долги даже за 2010-е годы.

«Но не стоит этого пугаться: в таких случаях гражданам нужно звонить в расчетный центр или управляющую компанию, сообщить об ошибке. Думаю, в 99% случаев этого будет достаточно. Если нет — нужно требовать сверки и перерасчетов», — сказал гендиректор ПАО «ГИТ» Сергей Минко.

Одна из жительниц района Сходня в Химках регулярно получает долговую квитанцию от УК, которая пыталась незаконно взять под управление дома ее района в 2019 году. Тогда жители получали платежки сразу от двух компаний — той, которая на самом деле управляла их домами, и пытавшейся ее заменить. Ситуация продолжалась полгода, после чего суд решил, что вторая компания действует неправомерно. Однако долг за те полгода все еще числится.

Жительница отмечает, что расчетный центр, выставлявший квитанции, отправляет в УК, а компания — наоборот, в расчетный центр. Вопрос не решается. Единственный выход — обратиться в суд. Долг составляет около 12 тыс. рублей.