РИАМО - 6 июл. Впервые в Подмосковье выпускница региональной школы Екатерина Козлова набрала 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Козлова также получила 100 баллов по истории и 96 баллов по русскому языку.

Козлова и еще более 30 мультистобалльников в Подмосковье получат премию в 100 тыс. рублей.

В Подмосковье по итогам ЕГЭ более 600 выпускников получили высший балл по одному экзамену. Около четверти выпускников набрали от 80 до 99 баллов.

Все итоги основного периода ЕГЭ подведут 15 июля.