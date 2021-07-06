РИАМО - 6 июл. Впервые в Подмосковье выпускница региональной школы Екатерина Козлова набрала 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Козлова также получила 100 баллов по истории и 96 баллов по русскому языку.
Козлова и еще более 30 мультистобалльников в Подмосковье получат премию в 100 тыс. рублей.
В Подмосковье по итогам ЕГЭ более 600 выпускников получили высший балл по одному экзамену. Около четверти выпускников набрали от 80 до 99 баллов.
Все итоги основного периода ЕГЭ подведут 15 июля.
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