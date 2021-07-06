РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 июл. В городском округе Мытищи по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали развязку на 4-м километре Осташковского шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта а и дорожной инфраструктуры Московской области.

Развязка находится у Федерального мемориального комплекса Минобороны РФ и обеспечивает проезд к крупнейшему военному кладбищу в стране.

«На развязке Осташковского шоссе с 0 по 0,6 км заменили асфальтобетонное покрытие на ЩМА-20, которое отличается высокой износоустойчивостью и хорошими шумоизоляционными свойствами. На дороге также укрепили обочины и нанесли разметку. В результате ремонта ежедневный проезд стал комфортнее и безопаснее для более чем 15 тыс. автомобилистов», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

До конца августа в Мытищах отремонтируют 12 участков дорог, из которых 4 региональные дороги протяженностью 9,5 км по нацпроекту БКД. Заменят асфальтобетонное покрытие на участках региональных дорог: Хлебниково – Рогачево с 4,7 км по 7,8 км; Сухарево – Марфино – Подольниха – Юрьево с 0 км по 2,3 км; Красная Поляна – Текстильная с 0,8 км по 2 км.