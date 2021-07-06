РИАМО - 6 июл. Дороги, тротуары, дворы начнут поливать водой с 10 часов в Москве из-за жары, а с 13 часов проведут аэрацию воздуха, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

«При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Регулярный полив в жаркие дни снижает ее уровень», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь, аэрация воздуха помогает охладить не только дорожное полотно, но и воздух, нагревающийся от асфальта.

Москвичей просят с понимание отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники.